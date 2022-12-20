Сили ППО в понеділок збили два ворожі гелікоптери

Про це повідомили в facebook.

«Сили протиповітряної оборони сьогодні збили два ворожі гелікоптери. Інформація щодо їх типу наразі уточнюється», — йдеться у дописі.

Зокрема зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, 2 пункти управління та 2 райони зосередження живої сили противника.

«Протягом доби противник завдав 1 ракетного удару, а також здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також ворог застосував 28 іранських ударних БпЛА «Шахед-136″, 23 з яких збили Сили оборони України. В результаті ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення», — повідомили в Генштабі.

Слобожанський напрямок: ворог обстріляв з артилерії наші позиції в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Дворічна Харківської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки: противник стріляв по районах Котлярівки, Крохмального і Берестового Харківської області та Стельмахівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви на Луганщині.

Бахмутський та Авдіївський напрямки: противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них — Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: окупанти не припиняють обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки й Плавні Запорізької області та міста Херсон, де знову постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни.

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Місцевому населенню відмовляють в обслуговуванні: окупанти продовжують перепрофілювання лікарень у військові шпиталі на Луганщині

Генштаб повідомляє, що через значні втрати загарбників продовжується перепрофілювання лікарень на тимчасово окупованих територіях Луганської області у військові шпиталі.

«Так, Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 та Залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам. Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів», — йдеться в дописі.