Путин потребовал не жалея сил искать иностранных шпионов в россии

Российским спецслужбам необходимо усилить работу по ключевым направлениям из-за появления новых угроз и рисков, заявил президент Владимир Путин во вторник в обращении по случаю Дня работников органов безопасности.

«На протяжении всей истории нашего Отечества органы безопасности были надёжной опорой государства», — заявил Путин, добавив, что работа спецслужб «трудна и ответственна», а их работники «не жалея сил» оберегают государство, общество и граждан от «внутренних и внешних угроз».

Сейчас, по словам президента, «максимальная концентрация» требуется от органов контрразведки, в том числе военной. «Надо жёстко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», — сказал Путин.

«Под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура. Эта задача должна решаться ФСБ при координации Национального антитеррористического комитета в тесном взаимодействии с другими силовыми структурами», — добавил президент.

Также он призвал усилить работу по линии погранслужбы ФСБ — госграница «должна быть надежно прикрыта, а попытки ее нарушить — пресекаться быстро и эффективно».