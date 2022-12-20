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Кирби: оборонная промышленность РФ с трудом справляется с потребностями войны против Украины

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби (архивное фото)

По словам координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, США стремятся предоставить Киеву все необходимое для сасообороны и отвоевания захваченных территорий

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил в интервью Русской службе «Голоса Америки», что в связи с войной, развязанной Россией против Украины, ситуация в сфере безопасности в Европе кардинально изменилась и что политика США является реакцией на эти изменения.

«Сейчас у нас на европейском континенте на 20000 военнослужащих больше, чем было до войны. И эти дополнительные 20000 останутся – на ротационной основе, – подчеркнул Кирби. – Но наши отношения с союзниками по НАТО, безусловно, такие же динамичные и крепкие, как всегда, и становятся крепче с каждым днем. И скоро к НАТО присоединятся еще две очень современные армии».

По словам Кирби, сегодня главная задача США – предоставить Украине все необходимое, чтобы она могла защитить себя и отвоевать захваченные Россией территории. Эта помощь включает предоставление вооружения из американских запасов, а также финансирование.

На вопрос, прислушается ли Вашингтон к словам Москвы, негативно отреагировавшей на сообщения о планах поставок Киеву ракетных комплексов Patriot, Кирби ответил: «Россия не будет диктовать Соединенным Штатам или любой другой стране, какую помощь в области безопасности мы будем оказывать Украине».

Он подчеркнул, что Вашингтон почти каждый день обсуждает с украинцами их потребности и делает все возможное, чтобы «удовлетворять эти потребности наилучшим образом».

По словам Кирби, Иран и Россия пытаются углубить партнерство в военной области и развитие совместного производства в России иранских беспилотников может стать частью этого партнерства.

«Дело не только в производстве беспилотников, которые русские, конечно, будут использовать для атак на украинский народ и гражданскую инфраструктуру, – сказал координатор Совета национальной безопасности по страгегическим коммуникациям. – Речь идет об углублении отношений, которые не только не идут на пользу народу Украины, но и не идут на пользу народам Ближнего Востока. Иран, пользующийся расширенными возможностями военной помощи со стороны России, – это Иран, становящийся еще большей угрозой в регионе».

Кирби также отметил, что обращение России к такой стране, как Северная Корея, за приобретением артиллерийских снарядов, является сигналом, что у нее остается мало союзников.

«Это показывает, в какой степени Путин испытывает давление (из-за войны) в Украине, что его собственная оборонная промышленная база с трудом справляется с потребностями, темпами расходов на системы вооружения и боеприпасы в Украине, и что ему приходится искать (поставки) за пределами России, – сказал он. – Это была армия, которую Путин представлял как одну из самых мощных на планете и одну из самых передовых, и вот, после девяти месяцев войны в Украине, он вынужден обращаться к таким странам, как Иран и Северная Корея».

На вопрос о том, будет ли торговец оружием Виктор Бут, которого США обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, как и ранее, представлять опасность, Кирби ответил: «Если Бут… захочет вернуться к своему прежнему делу, то США привлекут его к ответственности».

20 декабря, 2022 | Category: Новости, США

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