Кирби: оборонная промышленность РФ с трудом справляется с потребностями войны против Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил в интервью Русской службе «Голоса Америки», что в связи с войной, развязанной Россией против Украины, ситуация в сфере безопасности в Европе кардинально изменилась и что политика США является реакцией на эти изменения.

«Сейчас у нас на европейском континенте на 20000 военнослужащих больше, чем было до войны. И эти дополнительные 20000 останутся – на ротационной основе, – подчеркнул Кирби. – Но наши отношения с союзниками по НАТО, безусловно, такие же динамичные и крепкие, как всегда, и становятся крепче с каждым днем. И скоро к НАТО присоединятся еще две очень современные армии».

По словам Кирби, сегодня главная задача США – предоставить Украине все необходимое, чтобы она могла защитить себя и отвоевать захваченные Россией территории. Эта помощь включает предоставление вооружения из американских запасов, а также финансирование.

На вопрос, прислушается ли Вашингтон к словам Москвы, негативно отреагировавшей на сообщения о планах поставок Киеву ракетных комплексов Patriot, Кирби ответил: «Россия не будет диктовать Соединенным Штатам или любой другой стране, какую помощь в области безопасности мы будем оказывать Украине».

Он подчеркнул, что Вашингтон почти каждый день обсуждает с украинцами их потребности и делает все возможное, чтобы «удовлетворять эти потребности наилучшим образом».

По словам Кирби, Иран и Россия пытаются углубить партнерство в военной области и развитие совместного производства в России иранских беспилотников может стать частью этого партнерства.

«Дело не только в производстве беспилотников, которые русские, конечно, будут использовать для атак на украинский народ и гражданскую инфраструктуру, – сказал координатор Совета национальной безопасности по страгегическим коммуникациям. – Речь идет об углублении отношений, которые не только не идут на пользу народу Украины, но и не идут на пользу народам Ближнего Востока. Иран, пользующийся расширенными возможностями военной помощи со стороны России, – это Иран, становящийся еще большей угрозой в регионе».

Кирби также отметил, что обращение России к такой стране, как Северная Корея, за приобретением артиллерийских снарядов, является сигналом, что у нее остается мало союзников.

«Это показывает, в какой степени Путин испытывает давление (из-за войны) в Украине, что его собственная оборонная промышленная база с трудом справляется с потребностями, темпами расходов на системы вооружения и боеприпасы в Украине, и что ему приходится искать (поставки) за пределами России, – сказал он. – Это была армия, которую Путин представлял как одну из самых мощных на планете и одну из самых передовых, и вот, после девяти месяцев войны в Украине, он вынужден обращаться к таким странам, как Иран и Северная Корея».

На вопрос о том, будет ли торговец оружием Виктор Бут, которого США обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, как и ранее, представлять опасность, Кирби ответил: «Если Бут… захочет вернуться к своему прежнему делу, то США привлекут его к ответственности».