Ханукальный прием в Белом доме: Байден осудил «яд» антисемитизма

Президент Джо Байден в понедельник выразил тревогу по поводу роста антисемитизма в Соединенных Штатах и во всем мире и пообещал дать отпор этому явлению. Выступая перед гостями, собравшимися на ханукальный прием в Белом доме, Байден сказал, что «молчание – это соучастие», и добавил, что крайне важно, чтобы американцы выступили против ненависти, насилия и антисемитизма.

«В этом году Ханука наступает в разгар роста… антисемитизма [у нас] дома – и, откровенно говоря, во всем мире, – сказал президент. – Я знаю о вашем страхе, вашей боли, ваше беспокойство, что эта мерзость и яд становятся стали слишком нормальными явлениями».

Президент добавил: «Я не буду молчать. Америка не будет молчать».

Праздник Хануки в этом году проходит сразу после нескольких инцидентов с проявлениями антисемитизма.

Бывший президент Дональд Трамп принял в своем клубе «Мар-а-Лаго» в Палм-Бич, Флорида известного сторонника превосходства белой расы, отрицающего Холокост, в то время как рэпер Йе (ранее известный под именем Кани Уэст) в интервью выразил симпатию к Адольфу Гитлеру. В то же самое время баскетболистка Кайри Ирвинг рекламирует у себя в соцсетях антисемитский фильм, а неонацистские интернет-тролли требуют восстановить свои твиттер-аккаунты в связи с «амнистией», объявленной недавно Илоном Маском для владельцев ранее заблокированных учетных записей.

«Сегодня мы все должны четко и решительно заявить: антисемитизм и любые формы ненависти и насилия не получат прибежища в Америке», – сказал Байден.

Антидиффамационная лига, еврейская правозащитная группа, в прошлом году узнала о том, что в США было зарегистрировано 2717 случаев проявлений антисемитизма, в виде нападений, домогательств и вандализма, что на 34% больше, чем в предыдущем году. Показатель стал самым высоким с тех пор, как нью-йоркские правозащитники начали отслеживать его в 1979 году.

На празднование Хануки в Белый дом пригласили Броню Брандман, пережившую Холокост в годы Второй мировой войны, Мишель Тейлор, американского дипломата и дочь людей, переживших Холокост, и Авигаэль Хешель-Аронсон, внучку раввина Авраама Джошуа Хешеля.

На празднике присутствовал раввин Чарли Сайтрон-Уокер, который в начале года смог вывести своих прихожан в безопасное место во время захвата заложников в синагоге в техасском городе Форт-Уэрта.

Выступая в Белом доме, раввин отметил, что антисемитизм становится растущей проблемой в Америке, но выразил благодарность за то, что многие американцы, включая Байдена, высказываются по этому поводу.

«Антисемитизм, возможно, на подъеме, но слава Б-гу, люди поддерживают нас», – сказал Сайтрон-Уокер, который сейчас является раввином храма Эмануэль в Уинстон-Салеме, Северная Каролина.

В этом году в праздничную коллекцию Белого дома была добавлена еще одна уникальная менора – светильник, который иудеи зажигают каждую ночь во время восьмидневного еврейского праздника Ханука. Плотники Белого дома собрали менору из подсвечников, произведенных из стерлингового серебра и дерева, которое сохранилось после реконструкции предметов быта эпохи Трумэна.

Хотя в прошлом Белый дом уже получал особо значимые для иудеев меноры, Байден сказал, что пополнить коллекцию в этом году было просто необходимо.

«В этом году мы подумали, что важно отпраздновать Хануку с еще одним важным посланием – постоянством, – сказал Байден. – Америка гарантирует неизменность того, что мы все созданы равными и заслуживаем одинакового к себе отношения на протяжении всей нашей жизни».