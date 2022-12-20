Google работает над системой распознавания почерка врачей

Google работает над системой распознавания почерка врачей. Функцию реализуют на базе приложения Google Lens.

На ежегодной технологической конференции в Индии Google сообщила, что разрабатывает систему распознавания почерка врачей. Представители компании рассказали, что врачи по всему миру в спешке выписывают рецепты и заключения. Из-за этого бывает сложно разобрать написанное. В будущем с этой задачей поможет справиться камера Google Lens.

Для распознавания написанного текста пользователям надо будет навести камеру на текст или загрузить фотографию из памяти устройства. После этого система проанализирует текст, обнаружит названия лекарств и предоставит пользователю список наименований.

Пока Google не рассказала когда именно выпустит функцию на рынок. Также, вероятнее всего, система распознавания почерка врачей дебютирует в Индии. Во время конференции представители компании рассказали, что больше всего пользователей Google Lens сосредоточенно именно в Индии, и компания старается реализовывать полезные функции, которые найдут применение в регионе.