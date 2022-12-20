Британія передала Україні 900 генераторів і тисячі комплектів зимової форми для військових

Про це повідомило видання Sky News із посиланням на звернення до Палати громад міністра оборони Британії Бен Воллес.

«На сьогодні Велика Британія передала Україні 900 генераторів та направила близько 15 тисяч комплектів одягу для екстремальних холодів для українських збройних сил, зокрема одяг для холодної погоди, надміцні спальні мішки та утеплені намети», – зазначив міністр.

«Очікується, що до Різдва будуть доставлені ще 10 тисяч комплектів. Загалом міжнародне співтовариство передало Україні близько 1,23 мільйона зимових комплектів», – додав він.