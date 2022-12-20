15 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ О ХАНУКЕ

1. Праздник Ханука длится 8 дней с 25 кислева по 2 тевета (или 3, в зависимости от длительности кислева).



2. Это единственный еврейский праздник приходящийся на два месяца.

3. Ханука также называется «Хаг орим» (праздник огней).

4. Слово «ханука» на иврите означает «освящение». 25 кислева 516 г. до н.э. был освящен Второй Храм, отстроенный вернувшимися из Вавилона евреями. 25 кислева 167 г. до н.э. Второй Храм был освящен повторно (праздник Ханука)

5. Новоселье в современном иврите называется «ханукат а-байт» (освящение дома)

6. Слово «ханука» имеет тот же корень, что и слово «хинух» (воспитание»), поэтому в дни праздника особое внимание уделяется подрастающему поколению.



