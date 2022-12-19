У РФ лишилося ракет максимум на 3-4 атаки, вона перейшла межу по нормативах використання, — Данілов

Про це розповів в інтерв’ю секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов одному з українських видань.

«Якщо рахувати на великі атаки, які у нас уже відбулися, то у них залишилося максимум на дві-три, може, на чотири нашкребуть. Але тоді вони повністю залишаться без ракет, що є неприпустимо, адже у них можуть з’явитися зовсім інші виклики і вони мають хоч якийсь запас залишити. Щоб ви розуміли, ту межу, яку по нормативах вони б мали втримувати, вони її вже пройшли й пройшли доволі давно», — розповів Данілов.

Щодо ракет С-300, секретар РНБО розповів, що їх вони противник зараз використовує по українських містах — цих ракет у них більш-менш достатньо.

«Є проблема, що вони ведуть перемовини з Іраном про постачання. І це для нас виклик. Наш президент, люди, які займаються міжнародними контрактами, міністр закордонних справ роблять все можливе, щоб цього не відбулося. Але ми не можемо гарантувати, що цього не станеться. Але якщо Російська Федерація уже просить ракети у цієї країни, тоді мова йде про те, що внутрішніх спроможностей з виробництва у них немає», — наголосив секретар Ради нацбезпеки.

Данілов додав, Росія виготовляє свої ракети, проте та кількість, яка у них була на початку війни й нині – це не порівнювальні речі.

Також ворог використовує «шахеди», утім ЗСУ навчилися з ними боротися: «Якщо немає якихось форс-мажорів, то нещодавно був випадок, коли ми всі 100%, які вони направляли, збили».