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Польща надала військової допомоги Україні щонайменше на $2 млрд

Польська підтримка українців та України з початку повномасштабного вторгнення Росії може сягати $9 мільярдів (40 мільярдів злотих), з них майже $2 мільярда – військова допомога.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

За найскромнішими підрахунками видання, $3,6 млрд (15,9 млрд злотих) – державна допомогаПриватна допомога тільки в перші три місяці після початку повномасштабної війни може сягати $2,2 млрд (9-10 млрд. злотих). На сьогодні ця сума зросла ще на кілька мільярдів.

Військова допомога становить щонайменше $1,9 млрд (8,5 млрд злотих).

19 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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