Отец Бритни Спирс заявил, что спас дочери жизнь

Отец Бритни Спирс, Джейми, дал первое развернутое интервью за 10 лет, в котором рассказал, как протекало опекунство над его дочерью. По его словам, если бы не он, Бритни, вероятно, уже не было бы в живых.

«Не все согласятся со мной. Это было кошмарное время. Но я люблю свою дочь всем сердцем и душой. Где была бы Бритни сейчас, если бы не опекунство? Не уверен, что она была бы жива», — сказал Джейми в беседе с The Mail on Sunday, добавив, что не жалеет о принятых решениях, даже если из-за них испортились его отношения с дочерью. Он лишь делал все необходимое, чтобы защитить Бритни и ее детей.

По словам Джейми, именно благодаря ему и опекунству Бритни смогла видеться со своими сыновьями от экс-супруга Кевина Федерлайна, Престоном и Джейденом. Джейми утверждает, что сделал все возможное, чтобы встречи проходили позитивно и не были похожи на свидания в тюрьме, как их описывала сама Бритни: «Мы даже возили детей в Европу. Они проводили много времени и с матерью, и с отцом. Немногие об этом знают. Нашей целью было убедиться, что Бритни выстроила комфортные отношения с сыновьями. У нас был очень разнообразный досуг».

Напомним, что по решению суда опеку над детьми получил Кевин Федерлайн. Джейми заявил что, по сути, воспитанием мальчиков занимались их отец и дедушка.

«Мои отношения с Кевином дали им чувство спокойствия и защиты. Кевин может это подтвердить — именно мы воспитывали детей. <…> Я очень сильно скучаю по моим мальчикам. Мы были очень близки. Но у них сформировалось свое собственное мнение. Всему есть причина. Я не знаю, в чем эта причина, но последние три года мне очень тяжело без них. Вся семья в раздрае. Все, что мы можем, это продолжать молиться», — разоткровенничался Джейми.

Кроме того, он заявил, что помог Бритни поправить ее финансовое положение.

«Она была разорена. У нее вообще не было денег. Опекунство стало ресурсом, благодаря которому она смогла снова заработать», — вспоминает Джейми. При этом в прессе писали, что на момент начала опекунства состояние Бритни составляло около 50 миллионов долларов. Находясь под опекой, певица выпустила четыре альбома и побывала в трех мировых турах.

«Ее жизнь была в беспорядке. Все было ужасно в физическом, эмоциональном, психическом и финансовом отношении. В моем понимании, опекунство должно помочь человеку вернуться в общество, к обычной жизни. Я хочу сказать, что внес свой вклад», — сказал Джейми в заключение и отметил, что СМИ, принимая на веру обвинения со стороны его дочери, не знают всей правды.

Бритни Спирс попала под опеку своего отца в 2008 году после нервного срыва на фоне злоупотребления алкоголем и наркотиками и повышенного внимания прессы. На протяжении 13 лет Джейми контролировал личную жизнь, карьеру и финансы своей дочери. Бритни не раз обвиняла его в том, что он нарушал ее права, а жизнь под опекой сравнивала с тюремным заключением.