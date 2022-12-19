 
«  
  »

«Хлопки» біля Бєлгорода: 14 тисяч росіян залишилися без світла

Бєлгород, пожежа
Унаслідок нібито обстрілу 18 грудня в російській Бєлгородській області порушено електропостачання

Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков у телеграм.

«Без світла залишаються близько 14 тисяч жителів. Аварійні бригади приступають до перепідключення на резервні джерела живлення», — йдеться в повідомленні.

19 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  