Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков у телеграм.
«Без світла залишаються близько 14 тисяч жителів. Аварійні бригади приступають до перепідключення на резервні джерела живлення», — йдеться в повідомленні.
|
|
«Хлопки» біля Бєлгорода: 14 тисяч росіян залишилися без світла
Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков у телеграм.
«Без світла залишаються близько 14 тисяч жителів. Аварійні бригади приступають до перепідключення на резервні джерела живлення», — йдеться в повідомленні.
|
Pokermatch - Онлайн казино в Україні
Powered by WordPress & Atahualpa
Leave a Reply