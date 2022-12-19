Джонни Депп вновь примерил образ Джека Воробья ради тяжелобольного мальчика Секреты казино онлайн — как вернуть деньги с онлайн казино Украина » Через атаку російських дронів 3% киян залишлись без опалення Після ранкової атаки ворожих дронів у Києві без опалення залишаються близько 3 % споживачів — мер Києва Віталій Кличко у Facebook «Після ранкових атак агресора на столицю і пошкодження об’єктів інфраструктури, комунальникам вже вдалося відновити роботу більшості котелень. Без опалення залишаються близько 3 % споживачів. Система водопостачання столиці працює в штатному режимі». Міський голова нагадав, що ситуація в енергетиці складна, тому діють аварійні та екстренні вимкнення. За його словами, найбільше в столиці від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони.