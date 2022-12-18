ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів РФ на Запоріжжі

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ 18 грудня 2022 року.
Генштаб підтвердив ураження ЗСУ кількох місць концентрації військових РФ та двох російських складів із боєприпасами у Запорізькій області 16 грудня.
«Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється», — поінформувала пресслужба.
Також зазначається, що 17 грудня українські захисники ракетних військ та артилерії влучили по 8 районах зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 4 складах боєприпасів ворога.
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