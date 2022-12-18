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В Иране арестовали известную актрису, поддержавшую протестующих

Taraneh Alidoosti

АВТОР ФОТО,TARANEH ALIDOOSTI

Иранские власти арестовали одну из самых известных в стране актрис, после того как она выразила поддержку протестующим. Ей были предъявлены обвинения в «распространении лжи» о протестах, охвативших страну.

Актриса Таране Алидости открыто критиковала попытки иранского правительства подавить беспорядки, а в ноябре опубликовала в «Инстаграме» свою фотографию без хиджаба в знак солидарности с протестующими. На прошлой неделе она опубликовала в «Инстаграме» пост, в котором осудила казнь участника антиправительственных демонстраций. Ранее она

В своей публикации 38-летняя женщина раскритиковала международные организации из-за того, что они не помешали казни Мохсена Шекари. 8 декабря его повесили, обвинив в нападении на члена проправительственной полувоенной группировки Басидж, а также в препятствии движению на одной из улиц Тегерана.

«Его звали Мохсен Шекари. Каждая международная организация, которая следит за этим кровопролитием и не принимает никаких действий, — позор для человечества», — написала она.

Согласно публикации государственного информагентства IRNA, актриса была арестована полицией, так как не смогла предоставить никаких «документов, подтверждающих ее утверждения».

Аккаунт актрисы, на который было подписано более 8 млн человек, недавно был удален.

38-летняя Алидости — одна из наиболее успешных иранских актрис. Она сыграла одну из главных ролей в картине «Коммивояжер», получившей в 2016 году премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

18 декабря, 2022 | Category: Мир, Новости

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