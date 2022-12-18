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В енергосистемі працюють дев’ять енергоблоків АЕС, роботу одного обмежили — Енергоатом

В енергосистемі України працюють всі дев’ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території, роботу одного з них обмежили на 600 МВт
Про це державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» повідомляє у facebook.

«17 грудня станом на 18:00 в енергосистемі працюють всі дев’ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території. Потужність одного з енергоблоків обмежують на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від нього весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об‘єкти енергетичної інфраструктури знову зазнали пошкоджень у результаті вчорашніх обстрілів», — ідеться у повідомленні.

18 декабря, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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