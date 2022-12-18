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США пытались помешать Украине убить начальника Генштаба РФ

Соединенные Штаты пытались помешать Украине убить начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова во время его визита в зону боевых действий в Украине.

Об этом говорится в расследовании The New York Times о войне Путина в Украине, сообщает «Европейская правда».

Американские чиновники узнали, что генерал Валерий Герасимов планировал поездку на передовую, но скрыли эту информацию от украинцев, опасаясь, что покушение на его жизнь может привести к войне между США и Россией, пишет издание.

Впрочем, украинская сторона все равно узнала о поездке. После внутренних дебатов Вашингтон пошел на чрезвычайный шаг, попросив Украину прекратить атаку.

«Мы сказали им не делать этого», — сказал высокопоставленный американский чиновник. «Мы сказали: «Эй, это слишком». Сообщение поступило слишком поздно. Украинские военные сообщили американцам, что они уже начали атаку на позиции генерала. Десятки россиян погибли во время удара, сообщили чиновники», — говорится в публикации,

Однако, генерал Герасимов в число погибших не вошел.

После этого российские военачальники сократили свои визиты на фронт.

18 декабря, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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