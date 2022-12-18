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Німеччина не передаватиме Україні танки — Шольц

Олаф Шольц
Німеччина не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка і ця умова збережеться і в наступному році

Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung з посиланням на заяву канцлера Німеччини.

За його словами, Німеччина передаватиме Україні танки західного зразка не в односторонньому порядку, і ця умова збережеться і наступного року.

Шольц запевнив, що Німеччина є одним із найсильніших прихильників України та поставляє сучасне озброєння, таке як самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню, зенітні установки Gepard ті новітні системи ППО Iris-T.

«У всьому цьому ми дотримуємося трьох чітких принципів: По-перше, ми підтримуємо Україну в міру наших можливостей. По-друге, ми запобігаємо прямій конфронтації між НАТО і Росією. І, по-третє, не буде жодних односторонніх дій із боку Німеччини. Це критерій нашої рішучої, але обережної політики – і він діятиме і наступного року. Моє враження, що переважна більшість німців вважає це правильним», — сказав він.

18 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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