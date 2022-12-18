Молдова позбавилася залежності від російського газу

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр Молдови Андрій Спину.

«Вперше в історії нашої країни правий берег не споживатиме газ, що постачається Газпромом. З минулого року ми обіцяли створити резерви та знайти альтернативи, щоб перестати бути залежними від одного джерела. Ми досягли цього», — написав він.

Зазначається, що «Молдовагаз» у грудні придбає у держпідприємства «Енергоком» близько 100 млн куб. м газу за попередньою середньою ціною $1108,61 за 1 тис. куб. м.

«Важливо, що після цього рішення тариф не зміниться. Громадяни й надалі отримуватимуть підтримку, і ми добре переживемо цю зиму», — наголосив Андрій Спину.