Крауд маркетинг в інтернеті

Крауд маркетинг – це особлива технологія продажу, метою якої є встановлення взаємодії з аудиторією на інших ресурсах прихованим методом. Назва його походить від словосполучення сrowd marketing, де слово сrowd перекладається як «натовп». Для реалізації крауд маркетингу необхідно розміщувати багату кількість коментарів, які повинні бути природними. Або розповсюджувати посилання на декількох ресурсах. Найбільш ефективними майданчиками є соціальні мережі, блоги, анкети, тематичні форуми, сервіси відповідей. Крауд маркетинг є альтернативою прямої реклами, з якою відкрито борються модератори.

Цілі застосування

Основними цілями застосування крауд маркетингу є популяризація товарів, послуг, брендів з метою зростання продажів та задоволення потреб ймовірних покупців. Його можна назвати методом «сарафанного радіо», коли шукачі конкретного продукту знаходять потрібну інформацію і діляться нею зі своїми друзями, колегами, іншими людьми, поширюють її за допомогою відповідей на запитання, що їх цікавлять.

Окрім того це сприяє підвищенню позиції сайту у пошукових запитаннях, природно посилює його популярність і авторитет. Для того щоб ваше крауд посилання не потрапило в спам, воно повинно бути органічно вписано у контекст відповідної теми і підтримано як найбільшою кількістю користувачів.

Процес використання крауд маркетингу

Технологія лише на перший погляд виглядає простою. Але для ефективного застосування треба знайти серед великої кількості сайтів і форумів той, що повністю відповідає суті товару чи послуги. Ні в якому разі крауд посилання не повинно бути нав’язливим з точки зору подачі, чи надмірно часто з’являтися на сторінці форуму. У протилежному випадку воно відразу буде відправлено в бан.

Треба дуже делікатно підходити до створювання і розміщення крауд посилання, обов’язково тримаючись тематики форуму. Воно повинно стосуватися конкретних проблем користувача і вміщати додаткові рекомендації, поглиблювати і розширювати об’єм корисної інформації.

Метод прихованої реклами в інтернеті, в цілому, працює таким чином:

Планування стратегії просування. Це не можливо без певного досвіду и хоч би яких початкових знань про маркетинг і рекламу в інтернеті.

Пошук та вибір ресурсів. Тема платформи, або майданчика для обговорення повинна співпадати з основними властивостями вашого продукту, принципами і сферою застосування.

Реєстрація на ресурсі . Необхідно бути відкритим для встановлення контактів і не викликати підозри у модераторів і користувачів. В іншому випадку неможливо долучитися до спілкування.

Необхідно бути відкритим для встановлення контактів і не викликати підозри у модераторів і користувачів. В іншому випадку неможливо долучитися до спілкування. Налагодження контакту з аудиторією. Необхідно регулярно відвідувати форум і підтримувати обговорення. Ваші коментарі повинні бути компетентними. Цьому теж треба вчитись і повністю володіти інформацією про корисність вашого товару чи послуги.

Чи варто починати рекламну компанію?

Звісно, що варто застосовувати новітні методи реклами, в тому числі крауд посилання, для розвитку підприємства і просування свого продукту у будь якій сфері діяльності. Багато користувачів потребують інформацію про, насамперед, нові товари та послуги. Наполегливість в їх створенні повинна підтримуватись розповсюдженням інформації про їх властивості, корисність і переваги.

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