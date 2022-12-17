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ЗСУ відбили атаки ворога поблизу 20 населених пунктів

Українські захисники відбили ворожі атаки біля 20 населених пунктів Донеччини й Луганщини, військові ракетних сил і артилерії уразили 5 районів зосередження противника
Про це звітували в Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що за добу 16 грудня українські Сили оборони відбили атаки загарбників в районах більш як 20 населених пунктів. Серед них: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; та Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

Захисники українських ракетних військ та артилерії минулої доби поцілили по 5 районах зосередження особового складу окупантів. Також військові уразили ворожий пункт управління та склад боєприпасів.

17 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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