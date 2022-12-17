За добу 16 грудня окупанти випустили 98 ракет по Україні та здійснили 65 обстрілів з РСЗВ

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

«Російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Всього ворог випустив 98 ракет та здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», — мовиться в тексті пресслужби.

У Генштабі наголосили, що залишається загроза російських ракетних та авіаційних ударів по українській критичній інфраструктурі.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не зазнала суттєвих змін, фахівці не виявили ознак наступальних угруповань ворога.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни обстріляли з артилерії райони населених пунктів Гай Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Яструбине і Кіндратівка на Сумщині та Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне Харківської області.

На Куп’янському напрямку під ворожим вогнем опинилися райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області та Володимирівки і Стельмахівки — Луганської.

На Лиманському напрямку противник обстріляв позиції ЗСУ поблизу Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Діброви та Гірського Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках вогневого ураження військ РФ зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Залізне, Мар’їнка і Первомайське на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку ворог гатив поблизу населених пунктів Богоявленка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти надалі нищать з артилерії цивільну інфраструктуру міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Обстріляно понад 35 населених пунктів, серед них: Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське і Нікополь Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон і Милове на Херсонщині.