В Госдепартаменте открылся Офис по координации отношений с Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу возглавил церемонию открытия Офиса Госдепартамента по координации отношений с Китаем, получившего неофициальное название «Китайская палата», который будет отвечать за конкуренцию США с Китаем и прочие вопросы отношений двух держав.

В заявлении Госдепартамента говорится, что офис станет проводником видения «открытой инклюзивной международной системы», которого придерживается президент США Джо Байден, и подхода администрации к Китаю.

Госдепартамент заявил, что «Китайская палата», являясь ключевым компонентом «программы модернизации», которую продвигает госсекретарь Блинкен, будет обеспечивать ее «талантами, инструментами и ресурсами» для реализации политики США в отношении Китая в следующем десятилетии, как «самого сложного и значимого геополитического вызова, с которым мы сталкиваемся».

Офис объединит группу экспертов по Китаю из самых разных отделов Госдепартамента и других ведомств, а также экспертов по международной безопасности, экономике, технологиям, многосторонней дипломатии и стратегическим коммуникациям.

Госдепартамент заявил, что такое улучшение координации будет означать более подвижную и последовательную политику, лучшее позиционирование ведомства для работы с американскими союзниками и партнерами и «более глубокое взаимодействие с каждой страной», в которой он работает.