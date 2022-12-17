«Укрзализныця» возобновила энергоснабжение всех главных участков, более 20 рейсов все еще следуют с задержкой

АО «Укрзализныця» возобновила энергоснабжение на всех главных участках и постепенно стабилизирует движение пассажирских поездов, однако 24 поезда еще следуют с задержкой из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате обстрелов в пятницу.

Как сообщается в телеграмм-канале УЗ, в частности, задержка 18 рейсов превышает один час, тогда как 23 поезда продолжают курсировать по графику. Ни один поезд дальнего сообщения не отменен.

Наибольшие задержки сейчас наблюдаются у следующих рейсов: №37/38 Запорожье — Киев (+6 ч 21 мин); 91/92 Харьков — Одесса (+6 часов); 191/192 Краматорск — Одесса (+6 ч) и 3/4 Запорожье — Ужгород (+5 ч 37 мин).

Помимо того достаточно сильно опаздывают 31/32 Запорожье — Перемышль (+4 часа); 131/132 Днепр — Львов (+3 ч 43 мин); 37/38 Киев — Запорожье (+3 ч 10 мин); 715/716 Перемышль — Киев (+3 ч 08 мин); 1/2 Харьков — Ивано-Франковск (+3 ч 03 мин); 65/66 Умань — Харьков (+2 ч 26 мин) и 119/120 Запорожье — Львов (+2 ч 20 мин).

Кроме того в «Укрзализныце» отметили, что на маршрутах №712 Киев – Краматорск и №732 Киев – Днепр скоростные поезда «Интерсити» были заменены на поезда со спальными вагонами.

Киевская кольцевая электричка курсирует по графику.