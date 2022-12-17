«Укренерго» скасувало дію надзвичайної ситуації в енергосистемі України

«Укренерго» заявило про припинення дії надзвичайної ситуації в об’єднаній енергосистемі (ОЕС) України.

Про це повідомляється в НЕК «Укренерго».

«На виконання вимог пункту 9.1.3 Правил ринку інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, яка настала 16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ)», — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з припиненням дії надзвичайної ситуації останній розрахунковий період, для якого розрахунки здійснюються з урахуванням глави 9.2 Правил ринку − 22:00-23:00 16 грудня 2022 року.

У п’ятницю внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми країни.

«Укренерго» через ракетні обстріли оголошувало про надзвичайну ситуацію.