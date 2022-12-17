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У Кривому Розі російська ракета влучила в будинок: троє людей загинули

Уранці 16 грудня російська ракета влучила у житловий будинок у Кривому Розі. Загинуло троє людей, ще 13 — поранені, серед них діти

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

Станом на 17:54 відомо про трьох загиблих унаслідок ракетного удару по житловому будинку у Кривому Рогу. Загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще залишається їхній маленький син. Тринадцятеро людей поранені, в тому числі четверо дітей — всі вони у лікарні, 7-річна дівчинка — у важкому стані.

Раніше Резніченко повідомляв про двох і загиблих вісьмох поранених.

Рятувальники продовжують розбирати завали понівеченого будинку.

Станом на 11:59 заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко

писав, що під завалами можуть перебувати ще 2 людини, зокрема дитина.Перше повідомлення про влучання ворожого снаряду було о 09:19, його оприлюднив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг. Є ураження ракетами», — написав тоді мер.

Сигнал тривоги в Дніпропетровській області пролунав о 07:48.

17 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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