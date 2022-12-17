Росія завдала масованого ракетного удару по Україні: що відомо наразі по регіонах Правила применения кормушек для пчел » У Кривому Розі російська ракета влучила в будинок: троє людей загинули Уранці 16 грудня російська ракета влучила у житловий будинок у Кривому Розі. Загинуло троє людей, ще 13 — поранені, серед них діти Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі. Станом на 17:54 відомо про трьох загиблих унаслідок ракетного удару по житловому будинку у Кривому Рогу. Загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще залишається їхній маленький син. Тринадцятеро людей поранені, в тому числі четверо дітей — всі вони у лікарні, 7-річна дівчинка — у важкому стані. Раніше Резніченко повідомляв про двох і загиблих вісьмох поранених. Рятувальники продовжують розбирати завали понівеченого будинку. Станом на 11:59 заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко писав, що під завалами можуть перебувати ще 2 людини, зокрема дитина.Перше повідомлення про влучання ворожого снаряду було о 09:19, його оприлюднив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул. «Кривий Ріг. Є ураження ракетами», — написав тоді мер. Сигнал тривоги в Дніпропетровській області пролунав о 07:48.