Столтенберг: Путін готовий до тривалої війни і нових наступів

Майже за 10 місяців після вторгнення РФ українські війська завдали Кремлю низку поразок, унаслідок яких було звільнено значні території.

Але генеральний секретар НАТО Столтенберг попередив, що немає жодних ознак того, що Путін «відмовився від своєї загальної мети – контролю над Україною».

«Ми не повинні недооцінювати Росію. Росія планує довгу війну. Ми бачимо, що вони мобілізують більше сил, що вони готові зазнавати великих втрат, що вони намагаються отримати доступ до більшої кількості зброї та боєприпасів.

Ми маємо розуміти, що президент Путін готовий до тривалої війни і нових наступальних операцій».

Столтенберг вважає, що «найімовірніше, ця війна закінчиться за столом переговорів, як і більшість воєн», але будь-яке рішення має забезпечити «перемогу України як суверенної, незалежної держави».