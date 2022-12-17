Росіяни концентрують сили на Донецькій дузі

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Росіяни концентрують свої сили на Донецький дузі — це Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка. Противник й далі намагатиметься захопити повністю Донеччину, вони й далі атакуватимуть Бахмут. Ворог буде намагатися наступатиме ще й на Луганщині. Вони не приховують, що хочуть відіграти позиції, які вони втратили в результаті контрнаступу ЗСУ та атакувати Куп’янськ. Для цього вони концентрують мобілізованих, кадрову російську армію, яку перекинули з правобережжя Херсонщини», — пояснив Попович.

Військовий експерт також додав, що ЗСУ атакуватимуть ворога на Луганщині, у напрямку Сватове — Кремінна. Ми бачимо певні успіхи українських захисників на цьому напрямку. Зокрема, навколо Кремінної.

«На Мелітопольському напрямку бачимо знищення об’єктів розташування російських позицій, знищення складів з боєкомплектом РФ, казарм. Ми намагаємось встановити контроль і встановлюємо його. Можна передбачити, де саме протиборчі сторони будуть докладати максимум зусиль, щоб продовжити кампанію у найближчі місяці», — зазначив Попович.