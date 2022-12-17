 
«  
  »

Росія змінила місце запуску іранських дронів, бо вважає Крим вразливим

Росія занепокоєна вразливістю Криму, тому перенесла місце запуску іранських безпілотників до Краснодарського краю.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в суботу, пише «Європейська правда».

«В останні дні активізувалася кампанія Росії щодо далекобійних ударів по критично важливій національній інфраструктурі України. Хвиля ударів в основному складалася з крилатих ракет повітряного та морського запуску, але майже напевно в них також брали участь надані Іраном БПЛА, які запускалися з Краснодарського краю Росії.

Раніше ці БПЛА запускалися здебільшого з території окупованого Криму», — йдеться у зведенні.

Зміна місця запуску, ймовірно, пов’язана із занепокоєнням Росії щодо вразливості Криму, а також із зручністю поповнення запасів із ймовірного пункту прибуття зброї до Росії – Астрахані, додала британська розвідка.

17 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  