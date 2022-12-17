Росія завдала масованого ракетного удару по Україні: що відомо наразі по регіонах

16 грудня 2022 року про роботу ППО повідомили очільники місцевих органів влади Полтавщини, Вінниччини, Житомирщини, Києва та області. Кореспонденти Суспільного писали про вибухи у Дніпрі.

Київ та область

У Києві через ракетну атаку введено екстрені відключення світла, є проблеми з водопостачанням. Це передає мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.

«У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води», — додав він.

Тимчасово зупинили рух метро на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття. Пресслужба Київського метрополітену

написала, що поїзди не курсуватимуть до кінця доби 16 грудня у зв’язку з аварійними відключеннями електроенергії.За словами кореспондента Еспресо Дмитра Дідори, транспортна ситуація в столиці досить складна.

«З міським транспортом ситуація складна. Я був на зупинці 40 хвилин і не дочекався автобуса, який би міг мене

перевезти з лівого на правий берег столиці. Ще було близько півсотні людей», — повідомив він.

Загалом ситуація в місті стабільна. В магазинах немає черг, люди не скуповують все і не панікують, проте не поспішають виходити з підземки, бо це наразі чи не єдине місце, де є зв’язок.

Своєю чергою начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на наземні маршрути замість трамваїв та тролейбусів виводяться автобуси.

«Комунальні та аварійні служби працюють в посиленому режимі. У першу чергу над відновленням тепло- і водопостачання», — зазначили в столичній військовій адміністрації.

У ДТЕК заявили, що через ракетну атаку вводяться й екстрені відключення світла у столиці. Як відомо, ранкові вибухи прогриміли у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах.

Київська міська військова адміністрація звітувала, що столиця витримала одну з найбільших ракетних атак із початку повномасштабного вторгнення.

«В повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37!» — мовиться в тексті пресслужби.

Повідомляється і про одного постраждалого в Дніпровському районі, людині надали медичну допомогу на місці.

Також є інформація і по області. О 09:34 Бучанський міський голова Анатолій Федорчук повідомляв про збиття ворожої ракети поблизу Бучі.

О 13:53 голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зазначив, що через масовану атаку пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків у різних районах Київщини. Є троє постраждалих, одна людина у важкому стані.

Тож Київська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

«За даними слідства, 16 грудня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу з боку РФ на Київщині пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. До медичного закладу госпіталізовано двох працівників підприємства з різними ушкодженнями. Також пошкоджено приватні житлові будинки», — мовиться в тексті пресслужби Офісу генпрокурора.

Миколаївщина

В 09:38 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав про роботу ППО на Миколаївщині, в регіоні було застосовано графіки аварійних відключень.

Об 11:24 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що після атаки призупинилася робота котелень ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» проводить ремонт на теплових мережах, кілька вулиць опинилися без теплопостачання. Тролейбуси й трамваї в обласному центрі не працюють.

Житомирщина

О 09:37 голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко звітував про вдалу роботу ППО в області. Пізніше Коростенський міський голова Володимир Москаленко зазначив у зверненні, що на території громади є влучання: всі абоненти відключені від електромережі.

О 12:34 голова ОВА повідомив, що по Житомирщині було випущено 2 ракети — одну з них збили. Жертв та постраждалих немає.

Харків та область

Російські окупанти вдарили по Харківській області десятьма ракетами. 2 крилаті ракети збили сили ППО. Масований ворожий удар по області почався о 7 ранку, коли ворожа ракета С-300 влучила у лікарню в Куп’янську. Внаслідок обстрілу у лікарні частково зруйноване та пошкоджене інфекційне відділення, а також аптечний пункт. Наразі на місці працюють підрозділи ДСНС.

«Була декілька влучань по критичній інфраструктурі у Харкові та Чугуївському районі. Зараз наслідки ми ще з’ясовуємо», — сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ракетна атака залишила весь Харків і область без електропостачання. Проте станом на 17:40 енергетики Харківщини почали подавати електроенергію. Частково Зміївська, Ізюмська, Богодухівська, Лозівська, Балаклійська, Нововодолазька, Краснокутська громади на цей час уже були зі світлом. Також частково розпочали заживлення в Харкові.

Енергетики працюють над запуском. У першу чергу будуть запускати водо- та теплогенеруючі підприємства, далі — житловий фонд. Сподіваються, що до кінця дня вдасться почати запуск.

Представник Харківського метрополітену також інформував, що метро призупинило свою роботу в місті.

О 12:15 мер Харкова Ігор Терехов звернувся до харків’ян: «Я знаю, що у ваших будинках немає світла, відсутнє опалення, припинено подачу води. Прошу вас скористатися Пунктами незламності. Там вас забезпечать харчуванням та гарячими напоями, а також ви зможете підзарядити мобільні телефони».

Дніпропетровщина

Росіяни влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури у різних районах області. Є серйозні руйнування. Таку інформацію повідомив очільник обласної ОВА Валентин Резніченко.

У Нікопольському та Криворізькому районах поранені троє працівників електропідстанцій. Всі доправлені до лікарень.

Також електротранспорт та метро зупинили свою роботу в Дніпрі.

Кіровоградщина

Вранці внаслідок атаки були знеструмлені насосні станції Світловодська та Олександрії. Пре це повідомляв керівник підприємства «Дніпро-Кіровоград» Олександр Пісний. За його словами, через це у мережах знизився тиск, вода не всюди доходила до верхніх поверхів багатоповерхівок.

Згодом повідомили про повне знеструмлення області, проте станом на 17:00 понад 30% споживачів Кіровоградщини відновили електропостачання. В першу чергу енергетики заживлюють об’єкти критичної інфраструктури, лікувальні заклади. Потім – житловий фонд. Частина територій уже зі світлом.

Полтавщина

За даними мера Олександра Мамая, Полтава також залишилася без електроенергії. Близько 14-ї години на Полтавщині почали заживлення споживачів електроенергії. Спочатку підключають об’єкти критичної інфраструктури, потім – побутових споживачів. Споживачів просили не вмикайте відразу багато електроприладів.

А мер Кременчука написав, що в місті немає опалення через проблеми з енергопостачанням.

О 14:22 він зазначив, що в місті працюють над відновленням електропостачання, водопостачання та теплопостачання. Мешканців закликали максимально зменшити споживання електроенергії в момент її пуску й відключити всі прилади, що споживають електроенергію.

Сумщина

Під час повітряної тривоги та ракетних ударів по всій Україні, росіяни накрили вогнем прикордоння Сумщини: били з артилерії та мінометів.

Загалом, було близько 40 прильотів по Білопільській, Миколаївській (сільській), Середино-Будській, Хотінській громадах, розповів очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.