«Репортеры без границ»: Twitter и другие сайты не могут действовать по прихоти капризного миллиардера

Твиттер-аккаунт журналиста «Голоса Америки» Стивена Хермана все еще заблокирован. Херман – один из корреспондентов американских СМИ, чьи страницы на этой платформе попали в блокировку без каких-либо объяснений. Среди других – аккаунты журналистов CNN, Washington Post и New York Times. Многие из них публиковали статьи и твиты об изменениях в «Твиттере» после приобретения соцсети Илоном Маском. Однако блокировки аккаунтов произошли после того, как «Твиттер» изменил правила относительно обмена информацией «о местоположении в реальном времени».

Маск тогда приостановил действие аккаунта ElonJet, который, используя данные о полетах, находящиеся в открытом доступе, информировал публику о перемещениях частного самолета самого миллиардера.

«Критиковать меня целыми днями – это совершенно нормально, но «сливать» мои личные данные, фиксируя мое местоположение в реальном времени, и подвергать опасности мою семью – нет», – написал в Твиттере Маск.

Затем он добавил, что журналисты – не исключение из правил. По его словам, аккаунты, публикующие личные данные, заблокированы временно, сроком на 7 суток. При этом, новый владелец «Твиттера» решил провести опрос на тему того, когда восстановить работу аккаунтов: прямо сейчас или через неделю.

«Комитет защиты журналистов» в ответ на запрос Службы новостей «Голоса Америки» выразил свое недовольство действиями руководства «Твиттера».

«Мы обеспокоены сообщениями о том, что аккаунты журналистов, которые освещали последние события, связанные с “Твиттером” и его владельцем Илоном Маском, заблокированы на платформе. Если подтвердится, что таким образом им отплатили за их работу, это будет серьезным нарушением права журналистов информировать о происходящем без страха или репрессий», – заявили в Комитете.

Международная организация «Репортеры без границ» назвала случившееся показателем того, что необходимо ввести демократические гарантии для таких цифровых платформ, как Twitter. «Если такие сайты, как Twitter, являются общественными площадками, они не могут действовать по прихоти капризного и раздражительного миллиардера», – подчеркнули в организации в электронном письме Службе новостей «Голоса Америки».

Официальный представитель «Голоса Америки» Найджел Гиббс (Nigel Gibbs, VOA) подтвердил, что аккаунт Стивена Хермана, в прошлом – главы корпункта «Голоса Америки» в Белом доме и журналиста с более чем 100 тысячами подписчиков, был заблокирован.

«Господин Херман не получил от “Твиттера” никакой информации о том, почему его аккаунт был заблокирован. В качестве старшего национального корреспондента, господин Херман освещает международные и внутренние события, и эта блокировка препятствует выполнению им его журналистских обязанностей. Мы требуем восстановить страницу господина Хермана и предоставить объяснение о причинах блокировки», – подчеркнул Гиббс.

Сам журналист называет случившееся возмутительным.

«Это происходит так: вы в Твиттере, и внезапно что-то всплывает на экране о том, что ваш аккаунт заблокирован. Позже было сообщение, что аккаунт временно заблокирован и, если я хочу оспорить это, была дана ссылка, по которой я мог это сделать. Но, когда вы по ней переходите, ссылка не работает. Минувшей ночью Илон Маск в рамках виртуального круглого стола, доступного в аудио-формате, который я слушал, в ответ на твит по этой теме заявил, что это произошло в результате так называемого «доксинга», что, очевидно, неправда. Насколько мы знаем, он просто избирает своей мишенью известных журналистов, которые либо писали о корпоративной деятельности “Твиттера”, либо ссылались на материалы об аккаунте, который следил за перемещениями его личного самолета», – сказал в интервью Русской службе «Голоса Америки» Херман.

Американская ассоциация дипломатической службы выпустила официальное заявление с требованием немедленно разблокировать аккаунт Стивена Хермана, который входит в Совет управляющих ассоциации.

«Представители Американской дипломатической службы используют стандарты, созданные Соединенными Штатами, в качестве одного из наиболее эффективных инструментов в своем дипломатическом арсенале. Одним из базовых элементов является соблюдение и уважение свободы слова, закрепленной в Первой поправке [к Конституции США]», – говорится в пресс-релизе Ассоциации.

CNN и New York Times тоже прокомментировали произошедшее и назвали решение Твиттера «импульсивным и необоснованным», а также «спорным и злополучным».