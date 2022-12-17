«Укренерго» скасувало дію надзвичайної ситуації в енергосистемі України Франція надасть Україні залізничні рейки та легкозбірні мости » Окупанти укріплюють лінію оборони між Херсонщиною й Кримом Росіяни укріплюють лінію оборони на кордоні окупованих Криму та Херсонської області, а також посилюють охорону Північнокримського каналу за рахунок мобілізованих — зведення Генштабу ЗСУ «Противник продовжує укріплювати лінію оборони на кордоні Херсонської області та Автономної республіки Крим. Посилює також оборону та охорону об’єктів водопостачання до тимчасово окупованої території Криму, зокрема Північнокримського каналу. Для цього додатково направлені підрозділи мобілізованих з Краснодарського краю».