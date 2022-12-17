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Франція надасть Україні залізничні рейки та легкозбірні мости

На Сумщині відновили один з найбільших мостів, який підірвали, щоб зупинити наступ Росії
Матеріали будуть надані Укрзалізниці та Укравтодору для відновлення зруйнованої російськими обстрілами інфраструктури

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду наголосив, що уклали угоду про постачання французьких рейок для Укрзалізниці на суму до 38 млн євро. Його фінансуватиме уряд Франції.

Також він заявив, що Укравтодор підписав Меморандум із французькою компанією Matiere:

«Ідеться про постачання легкозбірних мостів на суму 25 млн євро. Росіяни зруйнували та пошкодили 25 тис. км доріг та 315 мостів. За підтримки французьких друзів зможемо відновлюватися швидше».

17 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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