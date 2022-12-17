Франція надасть Україні залізничні рейки та легкозбірні мости

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду наголосив, що уклали угоду про постачання французьких рейок для Укрзалізниці на суму до 38 млн євро. Його фінансуватиме уряд Франції.

Також він заявив, що Укравтодор підписав Меморандум із французькою компанією Matiere:

«Ідеться про постачання легкозбірних мостів на суму 25 млн євро. Росіяни зруйнували та пошкодили 25 тис. км доріг та 315 мостів. За підтримки французьких друзів зможемо відновлюватися швидше».