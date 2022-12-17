Детские кровати-чердаки — отличный подарок вашему ребенку

Близятся новогодние праздники, время отдыха, путешествий и приятных неожиданностей. Обычно новогодние праздники, это и новогодние, и рождественские подарки. Да и родителям было бы полезно сменить дома обстановку, добавив уюта в детскую комнату. И если вы хотите порадовать вашего ребенка и сменить обстановку в детской комнате, вам очень пригодится детская кровать-чердак, от которой ваш ребенок будет просто в восторге. За небольшие деньги вы можете превратить комнату для детей и игровой волшебный квест. Отличные модели для малышей, которые можно заказать он-лайн в магазине «Файні меблі», будут долго радовать вас и ваших детей. Эта новогодняя неожиданность станет заметным вкладом в настроение и декор вашей квартиры или дома.

Детские кровати-чердаки, это удобно, красиво и функционально

Заказывая для себя детскую кровать-чердак, побеспокойтесь о размерах и конструкции заранее. Запланируйте место и направление размещение конструкции таким образом, чтобы было удобное освещение, хорошая эргономика. Вы можете заказать варианты кроватей как для мальчиков, так и для девочек. Есть и кроватки с дополнительным декором и оригинальным дизайном.

Как правило кровать-чердак создается с условием максимальной эргономики и удобства. На ней можно не только спать, но и ранить вещи, учиться, смотреть любимые мультфильмы и передачи. Конструкция очень удобна для малогабаритных квартир. Она может быть смонтирована также со шкафом для одежды. В итоге ваш ребенок получает целый мир, в который он окунается, используя максимально пространства детской комнаты.

Заказ и доставка

Заказать детскую кровать-чердак можно прямо на сайте магазина «Файні меблі». Здесь есть удобный каталог, в котором вы можете выбрать модель, очень размеры и сделать предварительный заказ. Как правило изготовление конструкции занимает до 2-х недель. Магазин также обеспечивает различные способы доставки , включая доставку по Украине к дверям, используя возможности всеукраинских перевозчиком.

Вы можете использовать разнообразные способы оплаты, включая оплату частями или банковский кредит. Предоплата заказа составляет всего 20% от суммы заказа. Также во Львове, Червонограде и Сокале работают выставочные магазины, где вы можете осмотреть и оценить товар вживую. Также на постоянной основе можно проконсультироваться он-лайн и получить необходимую информацию и помощь. Профессиональные специалисты решат любую вашу задачу. А вы получите прекрасный подарок для себя и своих детей.