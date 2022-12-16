ЗСУ знищили 60 із 76 ракет, випущених РФ під час масованої атаки по Україні 16 грудня

У п’ятницю, 16 грудня, Росія випустила по території України 76 ракет, 60 з них збили сили протиповітряної оборони

Про це повідомили в телеграмі головнокомандувача Збройних сил України.

Зазначають, що вранці 16 грудня з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет. З них 72 крилаті ракети та 4 керованих авіаційних ракети.

Сили зенітних ракетних військ Повітряних сил і ППО Сухопутних військ знищили 60 ракет із тих 76, які летіли на територію України.

«Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю», — ідеться в повідомлені.

Повітряні сили ЗСУ уточнили, що пуски крилатих ракет морського базування окупанти здійснили з фрегата «Адмірал Макаров» з акваторії Чорного моря. Також кілька запусків крилатих ракет було здійснено дальніх бомбардувальників Ту-22М3 над акваторією Азовського моря.

Додали також, що було зафіксовано чотири пуски керованих авіаційних ракет Х-59 та Х-31П із літаків тактичної авіації окупантів, імовірно Су-35.

Повітряні сили ЗСУ зазначили, що під час масованого обстрілу в небі Білорусі було помічено літак дальнього радіолокаційного виявлення Іл-76 А-50У. Також там патрулював МіГ-31К – носій ракет «кинджал».

«Особливістю нинішньої атаки став пуск крилатих ракет Х-101/Х-555 не лише з Каспію, а й із Саратовської області, в районі Енгельса, де й базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС», — ідеться в повідомлені.

Крім того, зазначили, що під час атаки окупанти завдали близько 27 ударів по прифронтових містах зенітними ракетами із ЗРК С-300.

Раніше про обстріли повідомляла Вінницька міськрада з посиланням на ОК «Південь».

«Під час масованої ракетної атаки в небі над Вінниччиною знищили шість ворожих ракет», — ідеться в повідомлені.

До цього речник Київської ОВА Михайло Шаманов в етері телемарафону зазначив, що над Києвом у п’ятницю, 16 грудня, було зафіксовано 40 ракет. 37 з них збили сили ППО.

«Наразі відомо, що біля Києва було зафіксовано понад 40 ракет, 37 — вже знищено. За нашими підрахунками це одна з наймасованіших ракетних атак часів повномасштабної війни», — сказав Шаманов.

Раніше про масований ракетний удар розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

Ігнат зазначав, що станом на 11:00 відомо про те, що летіли ракети Х-555, Х-101 — їх запускали з Ту-95. Також по території України було випущено «калібри». Крім того, із зенітно-ракетного комплексу С-300 та з Ту-22М3 було випущено ракети Х-22.

Також речник командування Повітряних сил зазначив, що в небі над Україною було помічено роботу Міг-31К, що є носієм «кинджалів». Працювали також Су-35, які випустили ракети Х-59.

«Ну і чекаємо результатів ППО. Вона спрацювала непогано. Результати повідомимо пізніше», — додав Ігнат.

У коментарі «Суспільному» він уточнив, що сьогодні окупанти вперше запускали Ту-95 з Енгельса. За його словами, росіяни використовували все, що в них було, крім дронів.

«Дронів не було, однак росіяни застосовували все, що у них було окрім дронів. Піднімали Ту-95, СУ-35, МІГ-31. Особливості як такої не було, однак вперше запускали ТУ 95 з Енгельса. Раніше такого не було», — зазначив Ігнат.