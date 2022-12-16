ЗСУ відбили атаки окупантів біля 22 населених пунктів

15 грудня Сили оборони відбили атаки в районах 22 населених пунктів та уразили 5 пунктів управління противника

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Згідно з інформацією, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

Протягом минулої доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари, 2 з яких — по цивільних об’єктах міста Харкова. Також ворог здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по житлових кварталах, є загиблі серед мирного населення.

За уточненою інформацією, 14 грудня, в районі населеного пункту Токмак Запорізької області, Сили оборони знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. Близько 180 військовослужбовців противника отримали поранення. У Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів. Крім того, відзначається робота російських мобільних крематоріїву у місті Токмак.

«З метою поповнення поточних втрат окупантів продовжується агітація військовослужбовців строкової служби на службу за контрактом. Зокрема, такі процеси тривають у підрозділах 1-ї танкової армії західного військового округу», – йдеться в повідомленні.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Також наші захисники збили два БпЛА типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 5 пунктів управління, 4 райони зосередження особового складу противника, 6 артилерійських позицій, 2 склади боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів.