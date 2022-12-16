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З початку війни Залужний звільнив десятьох генералів, ще один — застрелився

З початку війни з лав Збройних сил України звільнили 10 генералів, ще один наклав на себе руки — головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний в інтерв’ю виданню The Economist

Оскільки генерал Залужний замолодий, щоб служити в радянській армії, тому уникнув прищеплення її культури «командирства», яка винагороджувала слухняність і придушувала ініціативу. Водночас це не означає, що він не є вольовим, описує видання Залужного.

«Завжди можна бути нормальним… залишатися людиною в будь-якій ситуації — це найголовніше. З початку війни я звільнив десятьох (генералів), тому що вони не справлялися. Ще один — застрелився».

16 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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