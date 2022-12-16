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США розширюють програму підготовки воїнів Збройних сил України

Сполучені Штати Америки розширюють програму підготовки українських військових: щомісяця тренуватимуть 500 бійців ЗСУ.

Про це повідомив речник Міноборони США Патрік Райдер.

«Ця програма сфокусована на батальйонний рівень. І ми продовжимо бути гнучкими та пристосовуватися до того, чого потребують наші українські партнери», – заявив Райдер.

Він зазначив, що навчання розпочнуться у січні та включатимуть тренування з бойової стрільби, навчання на рівні загону, взводу та роти, а також маневрені навчання на рівні батальйонів.

16 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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