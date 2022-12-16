США розглядають надання Україні більше зброї на тлі ймовірного нового наступу росіян на Київ

Сполучені Штати розглядають можливість розширення підтримки України, оскільки Київ стурбований тим, що Росія може знову розпочати вторгнення, щоб захопити столицю вже в січні. Про це виданню повідомили шестеро осіб, знайомих з обговореннями.

Окрім надання системи протиракетної оборони Patriot, адміністрація президента США Джо Байдена також розглядає надсилання іншої зброї, такої як спільні комплекти боєзапасів для прямого нападу, які перетворюють некеровані авіаційні боєприпаси на “розумні бомби” і наземні бомби малого діаметра, які значно розширять діапазон ударів України, розповіли троє осіб.

15 грудня Пентагон також оголосив, що розширює навчання українських військових на базі США в Німеччині. Військові США на даний час навчають кілька сотень українців на місяць тому, однак згідно з новим планом, щомісяця навчання проходитимуть близько 500 українців. Згідно з новою програмою, українських військових навчатимуть не лише як користуватись зброєю, а й координуванню маневрувань піхоти з підтримкою артилерії.

Прохання Києва про допомогу стають все гострішими, адже війна затягується, а РФ бомбардує міста, знищивши вже половину енергетичної інфраструктури країни.

Головнокомандуючий ЗСУ генерал Валерій Залужний, в інтерв’ю Economist заявив, що, на його думку, Росія мобілізує 200 000 нових військ і може намагатися захопити Київ вже в січні. Тому він просив ще сотні танків, бойових машин піхоти та гаубиць, щоб допомогти відбити російські сили, а також протиракетну оборону.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що мобілізаційні зусилля Росії та нещодавнє переміщення важкого озброєння свідчать про те, що Москва може готуватися до широкомасштабного наступу в січні та лютому.

Залужний поспілкувався з міністром оборони Ллойдом Остіном, радником з національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі під час телефонної розмови 13 грудня, у якій також брали участь міністр оборони України Олеський Резніков і Андрій Єрмак, який очолює Офіс президента України.

Вранці 16 грудня Остін і Міллі поінформували членів Палати представників США про ситуацію в Україні. Вони обговорювали відправку Patriot в Україну, але сказали, що рішення ще не схвалено.

Один із планів, який розглядається, передбачає передачу Україні ракетної батареї Patriot — варіант Patriot Advanced Capability-3, який створений для перехоплення балістичних ракет. Іншим варіантом є укладання контракту з Raytheon Technologies на створення нових систем з нуля, але це може зайняти роки.

Одна з проблем, з якою стикаються посадовці, – це навчання українських солдатів роботі зі складною системою. Для експлуатації та обслуговування однієї батареї Patriot може знадобитися до 90 військовослужбовців, а відповідне навчання займає місяці.

Patriot були б однією з найдосконаліших видів зброї, надісланих США з початку війни, і допомагали б Києву протистояти ударам російської авіації та ракет цієї зими. Але українські посадовці також просять нової зброї більшого радіуса дії, щоб допомогти своїм збройним силам здійснити контратаки всередині Росії.

Попри те, що США відмовилися надати армійську тактичну ракетну систему радіусом дії до 300 км, офіційні особи розглядали можливість надсилання наземних бомб малого діаметра, запропонованих Boeing, які мають радіус дії приблизно 160 км, За даними Reuters, які першими повідомили про це, ця зброя поєднує бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном M26.

Американські посадовці та дипломати, що перебувають у Європі, протягом останніх двох тижнів обговорювали таку передачу озброєння та потенційні наслідки цього.

За словами одного американського чиновника та особи, знайомої з переговорами між США та Україною, офіційні особи також обговорюють надсилання спільних комплектів боєзапасів для прямого нападу. Українські літаки МіГ радянської епохи не оснащені комплектом “розумних бомб”, але українські війська могли б їх закріпити — подібно до того, як вони пристосували свої літаки для перенесення протирадіаційних ракет.

Українці працюють над технічними проблемами своїх літаків і безпілотників, щоб дозволити їм нести високоточні бомби. Є дві версії комплектів JDAM: одна дозволяє некерованій бомбі стати високоточним боєзапасом, а інша також розширює радіус дії бомби залежно від її розміру.

Законодавці США також обговорюють шляхи підтримки потреб України на полі бою на великі відстані без ескалації конфлікту. Ці розмови відбуваються на тлі зростання занепокоєння в адміністрації Байдена з приводу розширення військового партнерства між Тегераном і Москвою, яке дозволило відправити сотні безпілотників до Росії.

Однак офіційні особи поки що утримуються від ухвалення остаточного рішення щодо зброї далекого радіусу дії частково через те, що адміністрація стурбована реакцією президента РФ Володимира Путіна.

Українці також звертаються до інших союзників, зокрема в Європі, за допомогою у зміцненні своїх можливостей дальньої дії. Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес цього тижня заявив, що він “відкритий” щодо запиту України на системи озброєнь великої дальності.

Поки що європейські та американські офіційні особи залишаються в згоді, публічно обіцяючи продовжувати підтримку України практично стільки, скільки буде потрібно.

Але навантаження на запаси та фінансова ситуація у все більш вразливій Європі — де інфляція становить 11 % — викликали розмови між американськими чиновниками та їхніми колегами про те, наскільки довго вони можуть продовжувати задовольняти вимоги Києва — насамперед у ситуації, коли завершення війни ще не видно.

Офіційні особи США впевнені, що будь-які потенційні мирні переговори між Києвом і Москвою мають вести українці. А офіційні особи в Києві, включаючи президента Володимира Зеленського, поки що не сигналізували про бажання співпрацювати з Москвою, доки Росія не припинить бомбардування країни та не виведе свої війська з усієї території України.