Сенат США ухвалив рекордний оборонний бюджет, на допомогу Україні передбачено 800 мільйонів доларів

У четвер, 15 грудня, Сенат США ухвалив рекордний оборонний бюджет на 2023 рік сума якого становить 858 мільярдів доларів.

Про це повідомляє The Hill.

Цей захід, офіційно відомий як “Закон про асигнування на національну оборону” (NDAA), був прийнятий переважною двопартійною більшістю голосів – 83-11.

Він передбачає виділення на 45 мільярдів доларів більше на оборону, ніж передбачалося в бюджеті президента США Джо Байдена, в тому числі виділення 817 мільярдів доларів Міністерству оборони і 30 мільярдів доларів Міністерству енергетики.

Загалом бюджет включає такі статті витрат, як: 317,3 мільярдів доларів на експлуатацію та технічне обслуговування (включаючи оборотні кошти), 174,5 мільярдів доларів на утримання військового персоналу, 161,3 мільярдів доларів на військові закупівлі, 138,6 мільярдів доларів на дослідження та розробки, 30,5 мільярдів доларів на діяльність у галузі атомної енергії, 16,5 мільрдів доларів на військове будівництво і сімейне житло.

У проекті оборонного бюджету, зокрема, передбачається виділення 6 мільярдів доларів на стримування РФ в Європі, а також додаткові 800 мільйонів доларів на допомогу Україні. Зафіксовано також продовження заборони співпраці США з Росією у військовій сфері на п’ять років.

Документ повинен підписати президент США Джо Байден.