Рост интернет-магазинов ускорился в ИТ секторе

С точ­ки зре­ния ИТ, глав­ной тен­ден­цией 2022 г. на рын­ке E-commerce ста­ло двук­рат­ное сок­ра­щение сро­ков реа­ли­зации ИТ-проек­тов. В ря­де слу­чаев сро­ки сок­ра­щались еще силь­нее — основная причина в возможности создавать проект интернет-магазинов с помощью простых конструкторов, сообщает «ИТ-Экспресс».

При этом менеджмент все чаще пользуется специализированным конструктором для создания интернет-магазинов, таким как — fesh.store, системой, позволяющей решить даже сложные задачи в течении дня.

Отрасль электронной коммерции стала локомотивом для всей экономики. Она продемонстрировала рост по итогам текущего года, несмотря на уход значимых поставщиков и связанное с этим снижение ассортимента. Не менее серьезным вызовом стало и снижение доходов населения.

В ходе круглого стола «Дискуссия E-com-рынка», который прошел в рамках RIW-2022, участники назвали одним из факторов успеха существенное ускорение хода ИТ-проектов в компаниях. Есть примеры, как удавалось внедрить новую программу лояльности за три месяца, тогда как раньше на такой проект уходило около полутора лет. В среднем участники дискуссии оценили темпы ускорения как двукратные.