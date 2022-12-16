Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, пошкоджено енергоінфраструктуру

Під час повітряної тривоги в деяких областях України повідомили про роботу ППО, по Харкову окупанти випустили понад 10 ракет по критичній інфраструктурі, а в столиці — пошкодження енергоінфраструктури

16 грудня 2022 року про роботу ППО повідомили очільники місцевих органів влади Полтавщини,Вінниччини, Житомирщини, Вінниці, Києва та області. Кореспонденти Суспільного писали про вибухи у Дніпрі.

Київ та область

У Києві через ракетну атаку введено екстрені відключення світла, є проблеми з водопостачанням. Це передає мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.

«У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води», — додав він.

Тимчасово зупинили рух метро на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на наземні маршрути замість трамваїв та тролейбусів виводяться автобуси.

«Комунальні та аварійні служби працюють в посиленому режимі. У першу чергу над відновленням тепло- і водопостачання», — зазначили в столичній військовій адміністрації.

Пізніше пресслужба Київського метрополітену написала, що поїзди не курсуватимуть до кінця доби 16 грудня у зв’язку з аварійними відключеннями електроенергії.