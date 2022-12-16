РФ випустила 60 ракет по території України

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що в п’ятницю, 16 грудня, Росія випустила по території України 60 ракет

Про це він сказав в етері телемарафону.

Ігнат зазначив, що станом на 11:00 відомо про те, що летіли ракети Х-555, Х-101 — їх запускали з Ту-95. Також по території України було випущено «калібри». Крім того, із зенітно-ракетного комплексу С-300 та з Ту-22М3 було випущено ракети Х-22.

Також речник командування Повітряних сил зазначив, що в небі над Україною було помічено роботу Міг-31К, що є носієм «кинджалів». Працювали також Су-35, які випустили ракети Х-59.

«Ну і чекаємо результатів ППО. Вона спрацювала непогано. Результати повідомимо пізніше», — додав Ігнат.

Також у коментарі «Суспільному» він

уточнив, що сьогодні окупанти вперше запускали Ту-95 з Енгельса. За його словами, росіяни використовували все, що в них було, крім дронів.

«Дронів не було, однак росіяни застосовували все, що у них було окрім дронів. Піднімали Ту-95, СУ-35, МІГ-31. Особливості як такої не було, однак вперше запускали ТУ 95 з Енгельса. Раніше такого не було», — зазначив Ігнат.