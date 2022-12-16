Правила применения кормушек для пчел

Продуктивность и здоровье пчел зависит от многих факторов. Кроме природных условий, на хороший медонос влияет качество ухода за насекомыми. Для нормальной жизнедеятельности пчелам, как и людям, нужна вода и еда. Доступ к пище должен быть всегда, и за этим нужно следить. Помещают еду в специальные кормушки для пчел, которые могут быть частью конструкции улья.

Чтобы пчелы были работоспособные и энергичные, их нужно кормить. Подкормка обычно происходит в августе. В случае необходимости пчел можно докармливать в начале весны, когда у них идет процесс постройки сот. В осенний период у насекомых происходит наращивание молодого потомства, в это время их тоже необходимо усиленно кормить.

Кормушки могут быть, как отдельный элемент и находиться на стенке домика. Также это может быть часть конструкции самого улья. Разнообразие кормушек в каталоге интернет-магазина очень велико, их конструкция и вид может зависеть только от потребностей пчел и фантазии пчеловода.

К самым удобным и популярным видам кормушек можно отнести:

надрамочная – размещается в ульях над рамками. Удобство эксплуатации такого вида кормушек заключается в том, что при кормлении нет необходимости открывать домик. Постоянная температура в ульи позволяет корму быть в теплом состоянии.

потолочная – отличный вариант для многокорпусной конструкции улья. Крепится кормушка под потолок домика.

Существует разновидности кормушек, которые устанавливаются на улице. Такой вариант удобен для кормления пчел всей пасеки.

Некоторые модели кормушек от Ваша Пасека https://vashapasika.com.ua/ru/ состоят из двух частей, что дает возможность подкармливать насекомых разными видами кормов одновременно. Разный корм для пчел помещают в отдельные ячейки, что не дает ему смешиваться между собой.

Поилки для медоносных пчел

Насекомым необходимо обеспечить постоянный доступ к воде. Поилки всегда должны быть наполнены водой. Особенно контролировать наличие жидкости в поилках необходимо весной, когда у пчел идет наращивание расплода.

В жаркое время года для регуляции теплообмена пчелам непременно нужна вода в больших количествах. Поилки следует наполнять регулярно, не допуская их опустошения. Если в поилке не окажется жидкости, насекомые будут вынуждены искать себе воду самостоятельно и вовремя поиска могут просто погибнуть. От наличия постоянного доступа к поилкам напрямую зависит продуктивность пчелиной семьи и количество собранного меда.