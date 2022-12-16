 
«  
  »

По всей Украине – аварийные отключения света

В связи с повреждениями российскими ракетами энергетических объектов в нескольких областях Украины по всей стране вводятся аварийные отключения света.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины — по всей стране вводятся аварийные отключения света. Просим с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и временным перепадам подачи водо/теплоснабжения», — написал он в Telegram.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что были повреждены энергообъекты на востоке и юге страны.

16 декабря, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Pokermatch - Онлайн казино в Україні