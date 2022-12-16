Метро в Києві працює як укриття, потяги у п’ятницю не курсуватимуть

Станції київського метрополітену працюють як укриття, рух потягів наразі призупинено.

Джерело: столичний метрополітен, КМДА

«Рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття. Повітряна тривога триває! Будь ласка, залишайтеся в укриттях!

У КМДА повідомили, що у зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену до кінця дня п’ятниці не курсуватимуть

Водночас підземні станції працюватимуть в режимі укриття.

Для пересування містом просять скористатися наземним громадським транспортом.

16 грудня в місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним.