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Метро в Києві працює як укриття, потяги у п’ятницю не курсуватимуть

Станції київського метрополітену працюють як укриття, рух потягів наразі призупинено.

Джерело: столичний метрополітен, КМДА

«Рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття.  Повітряна тривога триває! Будь ласка, залишайтеся в укриттях!

 У КМДА повідомили, що у зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену до кінця дня п’ятниці не курсуватимуть

Водночас підземні станції працюватимуть в режимі укриття.

Для пересування містом просять скористатися наземним громадським транспортом.

16 грудня в місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним.

16 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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