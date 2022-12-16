Литва запретила проживающим в стране россиянам и белорусам владеть оружием

Сейм Литвы принял закон, запрещающий проживающим в стране россиянам и белорусам покупать и владеть оружием. За проголосовали 106 депутатов, десять воздержались, пишет Delfi.

Закон вступит в силу 1 января 2023 года. Россияне и белорусы с этого момента не смогут покупать и хранить оружие, оружейные принадлежности, боеприпасы, в том числе предназначенные для охоты, спорта, самообороны, профессиональной деятельности, коллекционирования, обучения и научных исследований.

«Проживающие здесь граждане враждебных иностранных государств могут взять оружие для защиты интересов своей страны происхождения из-за идеологических соображений», – сказал председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас. По его словам, эта мера направлена на максимальное повышение безопасности Литвы.

В пояснительной записке говорится, что разрешение на хранение или ношение оружия имеют 294 гражданина России и 46 граждан Беларуси.

В начале октября в Латвии приняли поправки к закону об оружии. С первого сентября 2023 года будут аннулированы разрешения для неграждан Латвии и людей с ВНЖ, если они не происходят из страны НАТО, члена Европейской ассоциации свободной торговли, Австралии, Бразилии, Новой Зеландии или Украины.

Эстония лишила права на хранение и ношение оружия всех людей без паспорта страны с первого декабря. Решение коснется проживающих в республике 683 граждан других стран, в основном России и Беларуси, а также 595 лиц без гражданства. Лишенные права владеть оружием получат год на то, чтобы отказаться от оружия.