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Коронавірус може зберігатися в тілах людей навіть після смерті

Коронавірус
Коронавірусна інфекція може зберігатися в тілах померлих, здатність вірусу до зараження також зберігається

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на дослідження університету Тіба в Японії та медичного центру Гамбург-Еппендорф у Німеччині.

Зокрема, німецькі фахівці з’ясували, що сліди COVID-19 зберігаються у трупах упродовж 17 днів після смерті. Своєю чергою японські вчені з посиланням на експерименти з тваринами заявили, що навіть мертві тіла зберігають значну кількість інфекційного вірусу.

«Як у фільмі жахів про зомбі, коронавірус може зберігатися в тілах інфікованих пацієнтів навіть після смерті», — йдеться у статті.

Проте японські вчені наголосили, що ризик поширення коронавірусу від живого пацієнта набагато вищий, ніж потенційна передача від трупів.

16 декабря, 2022 | Tags: | Category: Наука, Новини українською, Новости, США

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