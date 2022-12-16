Как выбирать настольные игры для детей

Самый лучший способ занять ребенка, когда на улице непогода и нет возможности погулять — предложить ему настольную игру. Это отличный вариант для веселого времяпрепровождения и развития малыша. Сегодня покупать настольные игры для детей можно, не выходя из дома, просто заглянув в интернет-магазин «На столі». На выбор любые тематики, возрастные категории и уровень сложности, поэтому каждый найдет для себя что-то интересное.

Какие бывают настольные детские игры

Настолки отличаются многими характеристиками, но основная классификация выглядит следующим образом:

классические — это знакомые всем Шашки, Шахматы, Дженга или Лото. В некоторые из них можно играть целой компанией, в другие только вдвоем;

логические — способствуют развитию мышления, построения причинно-последовательной связи;

психологические — такие игры, как Мафия, учат выдержке, стрессоустойчивости, помогают создавать социальные связи;

обучающие — для малышей с крупными яркими картинками, которые будут знакомить их с миром: животными, предметами быта, природой, веществами и т.д.;

развлекательные — большая часть всех настолок посвящена развлечению, веселому досугу с соревновательными элементами;

экономические — градостроительные или стратегические, такие как Менеджер, Монополия, Алиас, Битва Кошельков и т.д. Приучают ребенка к финансовой грамотности и стратегическому мышлению;

бродилки — посвященные супергероям, комиксам, известным мультфильмам. Это игры с юмором, элементами фэнтези, в которые можно играть нескольким участникам.

На самом деле, их намного больше, и чтобы выбрать наиболее подходящую игру, нужно учитывать возраст, интересы и способности ребенка, какие навыки нужно развивать.

Все настольные игры отличаются оформлением, материалами изготовления и правилами. Например, для совсем маленьких пользователей стоит выбрать вариант с крупными деталями, крупными картинками, выполненными на плотном картоне или с деревянными фигурками.

Где купить детскую настольную игру

Чтобы не тратить время на походы по магазинам, проще, легче и выгоднее открыть в интернете магазин настольных игр для детей и с помощью фильтра установить необходимые параметры:

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тематика, жанр;

стоимость.

Можно просмотреть весь ассортимент, который поможет определиться с игрой или найти для себя что-то оригинальное и новое. После оформления покупки всего через пару дней игра будет доставлена по указанному адресу. Скрасить досуг и увлечь малыша к обучению с помощью настольной игры проще простого.