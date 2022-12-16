Правила применения кормушек для пчел Сенат США затвердив оборонний бюджет з $800 млн для України » ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії — Україна незадоволена Рада ЄС затвердила дев’ятий пакет санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили 168 російських компаній, насамперед військово-промислового, гірничодобувного та енергетичного секторів. У документі, оприлюдненому на сайті Ради ЄС, зазначено, що новий пакет спрямований на серйозний удар по російській економіці та її можливості продовжувати агресію проти України. Водночас деякі оглядачі називають дев’ятий пакет обмежень слабким. Що включають нові обмеження? Нові обмеження розширюють заборону на експорт в РФ товарів та технологій, які можуть сприяти розвитку оборони та безпеки. До списку компаній, які перебувають під санкціями, додали ще 168 суб’єктів, пов’язаних з російським військово-промисловим комплексом. Це — компанії, які виробляють хімікати, нервово-паралітичні речовини, прилади нічного бачення, електроніку та компоненти ІТ, які можуть бути використані російською військовою машиною. Під заборону також потрапляє експорт в РФ товарів та технологій, пов’язаних з авіацією та виробництвом безпілотників, зокрема авіаційні двигуни та інші деталі. Санкції також стосуються фінансової галузі. ЄС запроваджує повну заборону на операції з Всеросійським банком розвитку регіонів та заморожує активи ще двох російських банків. З метою протидії російській кампанії з дезінформації та маніпулювання, Рада ЄС ініціювала призупинення дії ліцензій на мовлення ще чотирьох російських ЗМІ. Йдеться про канали НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ» і Перший канал. «Ці засоби масової інформації перебувають під постійним контролем російського уряду та використовуються для воєнної пропаганди, яка легітимізує агресію Росії», — пояснюється у повідомленні. Крім того, Євросоюз заборонив надання Росії послуг у сферах реклами, маркетингових досліджень та опитувань, а також заборонив своїм громадянам обіймати будь-які посади в держорганах чи контрольованих державою організаціях у Росії. «Найслабший пакет санкцій» Останні економічні заходи проти Росії викликали суперечливу реакцію. Керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що український уряд здивований м’якими діями проти шістьох російських олігархів. «Ми вітаємо останній пакет санкцій Європейського Союзу, але здивовані рішенням піддатися тиску Росії та надати часткове полегшення шістьом російським олігархам. Саме Путін і його друзі змушують світ голодувати, і саме вони отримають фінансову вигоду від цього рішення», — написав він у твіттері. Рікард Джозвяк, керівник європейського бюро «Радіо свобода» назвав дев’ятий пакет санкцій проти РФ «найслабшим». Серед останніх санкційних заходів проти Росії була заборона ЄС на імпорт російської нафти, що доставляється морем, яка набула чинності 5 грудня. Її мета — скоротити доходи від експорту енергоресурсів з Росії та одночасно уникнути зростання цін на нафту, якщо припинення поставок призведе до тимчасового дефіциту палива на ринку.