«Железный человек», «Русалочка», «Когда Гарри встретил Салли»: Национальный реестр фильмов США пополнился еще 25 картинами

Библиотека Конгресса США добавила очередные 25 кинолент в Национальный реестр фильмов.
На сайте Библиотеки указано, что отобранные фильмы отражают «яркое разнообразие американских кинематографистов, а также знаковые работы в ключевых жанрах».
Каждый год Библиотека Конгресса США выбирает для хранения 25 кинолент. Для добавления в реестр фильмам должно быть не менее 10 лет и они должны представлять «культурную, историческую и эстетическую значимость» для страны. На данный момент в списке находятся 850 картин.
Реестр пополнился классическим мультфильмом студии Disney «Русалочка», киномюзиклом «Лак для волос» 1988 года, одной из адаптаций книги Стивена Кинга «Кэрри» и классикой жанра романтической комедии «Когда Гарри встретил Салли».
В реестр был также включен супергеройский боевик «Железный человек» с Робертом Дауни-младшим в главной роли. Комментируя решение Библиотеки Конгресса, глава Marvel Studios Кевин Файги подчеркнул, что картина о супергерое Тони Старке в 2008 году запустила всю супергеройскую франшизу Marvel, которая сегодня «ежедневно напоминает о себе в американской поп-культуре».
Фильм о Железном человеке стал первым кинокомиксом Marvel, оказавшимся в списке, но вовсе не первым фильмом о супергероях в реестре: ранее Библиотека Конгресса включила в свой перечень картины «Супермен» и «Темный рыцарь», основанные на комиксах издательства DC.
Самой новой картиной в реестре стала драма режиссера Ди Риса «Отверженная» (в оригинале – Pariah) о девочке-афроамериканке из Бруклина. Самой ранней работой, оказавшейся в списке, стал документальный фильм 1898 года «Карнавал Марди-Гра»: на протяжении долгого времени лента считалась утерянной, пока не была обнаружена после долгих поисков в одном из музеев Амстердама. Несмотря на солидный возраст, «Карнавал Марди-Гра» все же не является самой старой картиной в списке: в реестр также включены семь более ранних работ, самой возрастной из которых является лента «Спортсмен из Нью-Арка» 1891 года.
Ниже представлен полный список кинолент, добавленный в реестр в 2022 году (в хронологическом порядке):
|название
|год
|режиссер
|жанр
|Карнавал Марди-Гра (Mardi Gras Carnival)
|1898
|неизвестен
|документальный
|Коллекция записей Кэба Каллоуэя (Cab Calloway Home Movies)
|1948-1951
|снято Кэбом Каллоуем и его женой Зулме МакНил
|документальный
|Сирано де Бержерак (Cyrano de Bergerac)
|1950
|Майкл Гордон
|приключенческая драма
|Шарада (Charade)
|1963
|Стэнли Донен
|детектив
|Восход Скорпиона (Scorpio Rising)
|1964
|Кеннет Ангер
|экспериментальное кино
|Behind Every Good Man
|1967
|Николай Урсин
|документальный
|Безумцы Титиката (Titicut Follies)
|1967
|Фредерик Вайсман
|документальный
|Мингус (Mingus)
|1968
|Томас Рейхман
|документальный
|Манзанар (Manzanar)
|1971
|Роберт Накамура
|документальный
|Бетти рассказывает свою историю (Betty Tells Her Story)
|1972
|Лиана Брандон
|документальный
|Аттика (Attica)
|1974
|Синда Файерстон
|документальный
|Кэрри (Carrie)
|1976
|Брайан де Пальма
|триллер
|Union Maids
|1976
|Джим Клеин, Джулия Рейхтер, Майлз Могулеску
|документальный
|Word is Out: Stories of Our Lives
|1978
|Нэнси Адайр, Питер Адайр, Люси Масси Феникс, Вероника Селвер, Эндрю Браун, Роб Эпштейн
|документальный
|Bush Mama
|1979
|Хайле Джерима
|драма
|Баллада о Грегорио Кортесе (The Ballad of Gregorio Cortez)
|1982
|Роберт М. Янг
|вестерн
|Itam Hakim, Hopiit
|1984
|Виктор Масайевса-младший
|документальный
|Лак для волос (Hairspray)
|1988
|Майкл Гордон
|мюзикл
|Русалочка (The Little Mermaid)
|1989
|Джон Маскер, Рон Клементс
|мультфильм
|Развязанные языки (Tongues Untied)
|1989
|Марлон Риггс
|документальный
|Когда Гарри встретил Салли (When Harry Met Sally)
|1989
|Боб Райнер
|романтическая комедия
|Домашняя вечеринка (House Party)
|1990
|Реджинальд Хадлин
|комедия
|Железный человек (Iron Man)
|2008
|Джон Фавро
|фантастический боевик
|Отверженная (Pariah)
|2011
|Ди Рис
|драма
Номинировать картины на добавление в реестр может любой желающий. Для этого нужно заполнить форму на сайте Библиотеки Конгресса или отправить письмо обычной почтой до 15 августа 2023 года.
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