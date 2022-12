Украинские военные: Россия стремится к затяжной войне в Украине ISW: Россия может перегруппироваться и начать новое наступление на западе Донецкой области » «Железный человек», «Русалочка», «Когда Гарри встретил Салли»: Национальный реестр фильмов США пополнился еще 25 картинами Библиотека Конгресса США добавила очередные 25 кинолент в Национальный реестр фильмов. На сайте Библиотеки указано, что отобранные фильмы отражают «яркое разнообразие американских кинематографистов, а также знаковые работы в ключевых жанрах». Каждый год Библиотека Конгресса США выбирает для хранения 25 кинолент. Для добавления в реестр фильмам должно быть не менее 10 лет и они должны представлять «культурную, историческую и эстетическую значимость» для страны. На данный момент в списке находятся 850 картин. Реестр пополнился классическим мультфильмом студии Disney «Русалочка», киномюзиклом «Лак для волос» 1988 года, одной из адаптаций книги Стивена Кинга «Кэрри» и классикой жанра романтической комедии «Когда Гарри встретил Салли». В реестр был также включен супергеройский боевик «Железный человек» с Робертом Дауни-младшим в главной роли. Комментируя решение Библиотеки Конгресса, глава Marvel Studios Кевин Файги подчеркнул, что картина о супергерое Тони Старке в 2008 году запустила всю супергеройскую франшизу Marvel, которая сегодня «ежедневно напоминает о себе в американской поп-культуре». Фильм о Железном человеке стал первым кинокомиксом Marvel, оказавшимся в списке, но вовсе не первым фильмом о супергероях в реестре: ранее Библиотека Конгресса включила в свой перечень картины «Супермен» и «Темный рыцарь», основанные на комиксах издательства DC. Самой новой картиной в реестре стала драма режиссера Ди Риса «Отверженная» (в оригинале – Pariah) о девочке-афроамериканке из Бруклина. Самой ранней работой, оказавшейся в списке, стал документальный фильм 1898 года «Карнавал Марди-Гра»: на протяжении долгого времени лента считалась утерянной, пока не была обнаружена после долгих поисков в одном из музеев Амстердама. Несмотря на солидный возраст, «Карнавал Марди-Гра» все же не является самой старой картиной в списке: в реестр также включены семь более ранних работ, самой возрастной из которых является лента «Спортсмен из Нью-Арка» 1891 года. Ниже представлен полный список кинолент, добавленный в реестр в 2022 году (в хронологическом порядке): название год режиссер жанр Карнавал Марди-Гра (Mardi Gras Carnival) 1898 неизвестен документальный Коллекция записей Кэба Каллоуэя (Cab Calloway Home Movies) 1948-1951 снято Кэбом Каллоуем и его женой Зулме МакНил документальный Сирано де Бержерак (Cyrano de Bergerac) 1950 Майкл Гордон приключенческая драма Шарада (Charade) 1963 Стэнли Донен детектив Восход Скорпиона (Scorpio Rising) 1964 Кеннет Ангер экспериментальное кино Behind Every Good Man 1967 Николай Урсин документальный Безумцы Титиката (Titicut Follies) 1967 Фредерик Вайсман документальный Мингус (Mingus) 1968 Томас Рейхман документальный Манзанар (Manzanar) 1971 Роберт Накамура документальный Бетти рассказывает свою историю (Betty Tells Her Story) 1972 Лиана Брандон документальный Аттика (Attica) 1974 Синда Файерстон документальный Кэрри (Carrie) 1976 Брайан де Пальма триллер Union Maids 1976 Джим Клеин, Джулия Рейхтер, Майлз Могулеску документальный Word is Out: Stories of Our Lives 1978 Нэнси Адайр, Питер Адайр, Люси Масси Феникс, Вероника Селвер, Эндрю Браун, Роб Эпштейн документальный Bush Mama 1979 Хайле Джерима драма Баллада о Грегорио Кортесе (The Ballad of Gregorio Cortez) 1982 Роберт М. Янг вестерн Itam Hakim, Hopiit 1984 Виктор Масайевса-младший документальный Лак для волос (Hairspray) 1988 Майкл Гордон мюзикл Русалочка (The Little Mermaid) 1989 Джон Маскер, Рон Клементс мультфильм Развязанные языки (Tongues Untied) 1989 Марлон Риггс документальный Когда Гарри встретил Салли (When Harry Met Sally) 1989 Боб Райнер романтическая комедия Домашняя вечеринка (House Party) 1990 Реджинальд Хадлин комедия Железный человек (Iron Man) 2008 Джон Фавро фантастический боевик Отверженная (Pariah) 2011 Ди Рис драма Номинировать картины на добавление в реестр может любой желающий. Для этого нужно заполнить форму на сайте Библиотеки Конгресса или отправить письмо обычной почтой до 15 августа 2023 года.